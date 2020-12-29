Назван график работы МФЦ Подмосковья во время новогодних праздников

Двери подмосковных МФЦ вновь откроются 9 января. И работа всех центров возобновится в обычном режиме. Это подчеркнул министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

В последний день декабря и праздничные дни с 1 по 8 января в Подмосковье не будут работать государственные учреждения Максим Рымар.

Все офисы «Мои документы» будут работать 30 декабря с 8:00 до 20:00, но только на выдачу готовых документов.

С 31 декабря по 8 января их закроют. Но со следующего дня все подразделения возобновят работу в обычном режиме.

Сегодня в Московской области работает около 126 офисов МФЦ и 230 территориальных подразделений. Жители получают услуги на месте и онлайн.

В центрах «Мои документы» трудятся 6,5 тысячи специалистов, которые ежедневно обслуживают по 60 тысяч человек.