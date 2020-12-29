facebook_pixel
    29 декабря 2020, 09:48

    Назван график работы МФЦ Подмосковья во время новогодних праздников

    Анастасия Аброськина, Юлия Уткина

    В Московской области многофункциональные центры не будут работать в период новогодних праздников. Офисы закроют и 31 декабря. Последний день уходящего года по постановлению губернатора региона Андрея Воробьева объявили нерабочим.
    Назван график работы МФЦ Подмосковья во время новогодних праздников

    Двери подмосковных МФЦ вновь откроются 9 января. И работа всех центров возобновится в обычном режиме. Это подчеркнул министр госуправления, информационных технологий и связи Московской области Максим Рымар.

    В последний день декабря и праздничные дни с 1 по 8 января в Подмосковье не будут работать государственные учреждения

    Максим Рымар.

    Все офисы «Мои документы» будут работать 30 декабря с 8:00 до 20:00, но только на выдачу готовых документов.

    С 31 декабря по 8 января их закроют. Но со следующего дня все подразделения возобновят работу в обычном режиме.

    Назван график работы МФЦ Подмосковья во время новогодних праздников | Изображение 1

    Сегодня в Московской области работает около 126 офисов МФЦ и 230 территориальных подразделений. Жители получают услуги на месте и онлайн.

    В центрах «Мои документы» трудятся 6,5 тысячи специалистов, которые ежедневно обслуживают по 60 тысяч человек.