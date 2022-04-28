Стал известен график работы МФЦ Подмосковья в майские праздники

Подмосковные МФЦ будут работать в ближайшие праздники. Исключением станут 1 и 9 мая.

Вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина подчеркнула, что за время длинных праздников жители смогут решить накопившиеся вопросы.

Нерабочими будут 1 и 9 мая. В остальные праздничные дни в штатном режиме будут работать 36 МФЦ

Она добавила, что с 3-го по 7-е мая рабочие дни будут во всех МФЦ Московской области.

«Перед посещением обязательно уточните график работы конкретного офиса на его официальном сайте», — отметила Каклюгина.

При этом в МФЦ каждого городского округа Подмосковья будут открыты дежурные окна, где жители смогут оформить новую президентскую ежемесячную выплату на детей от 8 до 17 лет.

Точные даты

Подмосковные МФЦ на майских праздниках будут работать по графику:

• 1 и 9 мая — нерабочие дни;

• с 2-го по 8-е и 10 мая — работают МФЦ с семидневной рабочей неделей;

• с 3-го по 7-е мая — рабочие дни всех МФЦ.

Адреса сайтов МФЦ Подмосковья доступны на интерактивной карте по ссылке.