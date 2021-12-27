Жителям Подмосковья рассказали о графике работы медицинских центров в новогодние праздники

График работы медицинских учреждений в праздничные дни утвердили в Подмосковье. Например, женские консультации и амбулаторно-поликлиническая служба будут доступны во все дни, кроме 1 и 7 января.

Такое же расписание будет у пунктов вакцинации в областных поликлиниках. Об этом рассказала министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова.

Служба неотложной помощи поликлиник будет работать с 8:00 до 23:00 ежедневно.

Многие запланировали провести праздники за городом. Вместе с тем наши медорганизации готовы оказать помощь всем, кто в ней будет нуждаться Светлана Стригункова.

А значит, жители смогут вызвать врача на дом и записаться в поликлинику, а также сделать прививку в пункте вакцинации.

В стоматологиях региона пациентов примут во все дни, кроме 1 и 7 января. График работы — с 09:00 до 15:00.

Записаться на прием можно через портал госуслуг, по телефону 122 или в самой поликлинике.