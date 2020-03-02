График отключения горячей воды в Подмосковье предложили составлять вместе с жителями

В Московскую область пришла весна, а это значит, что скоро начнутся отключения горячей воды. Если раньше жители не выбирали даты профилактических работ, то теперь у них может появиться такая возможность, рассказал губернатор Андрей Воробьев.

«Началась весна. Будут профилактические работы по отключению горячей воды. Чуть позже нужно разработать единый алгоритм, чтобы жители четко понимали: когда, насколько, как долго будут идти эти профилактические работы. И, может быть, нам нужно спросить, какой удобный момент выбрать для этих мероприятий, связанных с промывкой, проверкой систем», — сказал Воробьев на совещании с зампредами правительства Подмосковья.

Губернатор напомнил, что к апрелю в регионе не останется плохих управляющих компаний. На рынке будут только надежные коммунальщики.

«У нас 54 тысячи многоквартирных домов. Наша задача — сделать так, чтобы нерадивые управляющие компании раз и навсегда ушли с рынка. У нас стоит показатель — апрель, — когда мы должны закончить со всеми компаниями, которые не отвечают современным требованиям», — добавил Воробьев.

Более того, плохих коммунальщиков в обязательном порядке заменят на новых.

«Обоснованно компания должна быть заменена на качественную, хорошую, которая заботится о людях», — заключил губернатор.