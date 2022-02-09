График обслуживания оборудования в частных домах опубликовали на сайте «Мособлгаза»

Жители частных домов Подмосковья могут онлайн узнать графики обслуживания газовой техники на 2022 год. Вся информация доступна на портале mosoblgaz.ru.

Чтобы узнать график по техническому обслуживанию газового оборудования в частных домах, достаточно в адресной строке на сайте «Мособлгаза» указать адрес и нажать кнопку «найти».

По правилам инспектирование техники детально необходимо проводить не реже одного раза в год. Это позволяет вовремя заметить изношенность оборудования и не допустить аварий.

Каждый собственник сам заключает договор со специализированной организацией «Мособлгаз».

Заключить договор с компанией «Мособлгаз» можно в личном кабинете клиента, по телефону 8 (800) 200-24-09 или в одном из офисов обслуживания.

Жителям Московской области напомнили, что при запахе газа необходимо сразу звонить по номерам 112 или 104.