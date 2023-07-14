14 июля 2023, 13:09
График обработки земель от борщевика опубликовали на геопортале Подмосковья
Жители Подмосковья смогут узнавать об обработках земель от борщевика в режиме онлайн. График запланированных работ опубликовали на региональном геопортале.
«В рамках первого этапа уже обработано от борщевика более 20 тысяч гектаров земли. Графики работ мы опубликовали в открытый доступ, теперь можно узнавать даты работ для конкретной территории и оценивать качество обработки», — рассказал зампред правительства Московской области Георгий Филимонов.
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Графики можно увидеть на геопортале Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев призвал коллег чаще взаимодействовать с жителями на местах и выяснять, что их волнует.
«Где-то это транзитный транспорт, где-то борщевик или дополнительное внимание к чистоте. Все это должно обслуживаться», — подчеркнул губернатор.
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