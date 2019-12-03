График МЦД выполнен на 98%. Все поезда следовали по расписанию во вторник

Сегодня все поезда на МЦД-1 «Белорусско-Савеловский» и МЦД-2 «Курско-Рижский» следовали согласно расписанию — в режиме наземного метро с интервалами 5-7 минут в часы пик. Несмотря на непогоду, график выполнен на 98%, что сопоставимо с пунктуальностью работы Московского метрополитена — одного из мировых лидеров по надежности движения поездов.

«Несмотря на непогоду, не было зафиксировано серьезных сбоев в движении во вторник. Поезда следовали согласно утвержденному графику Московских центральных диаметров. Минимальный интервал в движении поездов в часы пик составил 5 минут на МЦД-1 и 7 минут на МЦД-2 — в режиме наземного метро. Выполнение графика приблизилось к 98%», — сообщили в пресс-службе ЦППК.

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Напомним, до 8 декабря включительно проезд на МЦД бесплатный. Пассажиру нужно заплатить только за пересадку в метро по действующим тарифам подземки. Для пассажиров дальних зон Курского, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений проезд также бесплатный в границах Московской области, за исключением экспрессных маршрутов, в которых работает контроль.

Движение по первым Московским центральным диаметрам было запущено 21 ноября. С момента запуска поезда МЦД перевезли более 4,7 миллиона человек.