График движения пригородных поездов изменится на майские праздники в Подмосковье

ЦППК и МЖД внесли корректировки в расписание движения электричек в майские праздники. Будет увеличено количество рейсов в область накануне праздников, а 9 и 10 мая — в Москву. Также в графики движения некоторых поездов внесли дополнительные корректировки, сообщили в пресс-службе ЦППК.

9 мая в период проведения массовых мероприятий для поездов Киевского направления назначены дополнительные остановки на станции Поклонная гора, чтобы все желающие смогли посетить мемориал.

Пригородные поезда в Московском транспортном узле будут курсировать:

30 апреля и 7 мая — по расписанию пятницы;

1, 8 мая — по расписанию субботы;

2, 9 мая — по расписанию воскресенья;

3, 10 мая — по расписанию воскресенья;

4 мая — по расписанию понедельника (в Московском транспортном узле); в региональных центрах — по расписанию вторника;

5 мая — по расписанию среды;

6 мая — по расписанию четверга;

7 мая — по расписанию пятницы;

11 мая — по расписанию понедельника в пределах МТУ; в региональных центрах — по расписанию вторника.

Изменятся дни курсирования нескольких экспрессов, выполняющих рейсы между Москвой и Рязанью, Калугой, Тулой, Владимиром, Александровом, Большой Волгой и остановочным пунктом Крутое. 3 и 10 мая будет назначен дополнительный экспресс № 7030 сообщением «Тула-1 — Курский вокзал» с отправлением в 15:25. 4 мая будет назначен дополнительный экспресс № 7021 сообщением «Рязань-1– Казанский вокзал» с отправлением в 04:10.

В региональных центрах в график движения также внесены корректировки — данная информация будет представлена на официальном сайте компании, на железнодорожных станциях и остановках, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».