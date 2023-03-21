Подмосковье 21 марта 2023, 16:32 График движения поездов на трех ж/д направлениях московского региона изменится в марте и апреле

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Расписание пригородных поездов Горьковского, Киевского и Казанского направлений Московской железной дороги изменится в марте и апреле. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья со ссылкой на МЖД.

В районе станции Нижегородская (Карачарово) продолжается строительство автомобильной развязки через железнодорожные пути Горьковского направления. Из-за этого второй путь станции будет недоступен. Также с 28 марта по 24 апреля поезда, курсирующие между станциями Нижегородская, Балашиха, Железнодорожная, Фрязево, Купавна и Крутое, выведут из расписания.

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С 29 марта по 2 апреля на Киевском направлении системы управления движением подключат к строящейся платформе Поклонная. Из-за этого несколько электричек и аэроэкспрессов во Внуково выведут из расписания. Также 29 и 30 марта некоторые составы не будут останавливаться на станциях Поклонная и Солнечная на пути в Москву.

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С 27 по 31 марта продолжится модернизация объектов энергоснабжения на участке Люберцы — Бронницы Казанского направления. С 28 по 31 марта ремонт выведет из расписания часть электричек на участках 88-й километр — Шиферная — Голутвин, а 30 и 31 марта — два поезда на маршруте Ряжск-1 — Рязань-2.

На данных направлениях у некоторых электричек изменится время отправления и прибытия, а также количество остановок на маршруте.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что территории 20 станций на МЦД-3 и МЦД-4 благоустроят в Подмосковье до конца года.

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