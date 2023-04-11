Подмосковье 11 апреля 2023, 13:42 График движения поездов на Киевском направлении изменится в апреле АО "Центральная ППК"

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График движения поездов изменят с 15 апреля по 20 мая из-за подготовки путей к запуску МЦД-4. Узнать актуальное расписание жители смогут на сайте ЦППК.

С 00:01 15 апреля до 23:59 19 мая один из главных путей направления будет закрыт на участке от Минской до Киевского вокзала. Поезда будут двигаться по двум другим. При этом некоторые из них будут следовать до станции Минская вместо Киевского вокзала. Интервал движения составов увеличится до 30 минут.

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