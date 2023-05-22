Подмосковье 22 мая 2023, 23:15 График движения поездов на Казанском направлении МЖД изменится с мая по июль Источник: "Московская Железная дорога"

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Расписание пригородных поездов Казанского направления МЖД изменится с 27 мая по 10 июля на период переключения главных путей 3 и 4 на Казанском вокзале с временного на постоянное местоположение, сообщила пресс-служба Минтранса Московской области. Одновременно также ведется заключительный этап строительства поворотного тоннеля на линии. Развитие инфраструктуры ведется в рамках предстоящего запуска МЦД-3.

В период с конца мая по начало июля железнодорожники проведут масштабный демонтаж рельсошпальной решетки на участках 3 и 4 пути протяженностью по 1,2 км на каждом, сформируют земляное полотно, уложат пути и 8 стрелочных переводов и проведут устройство контактной сети. Поезда будет следовать по первому и второму пути.

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На время работ в расписании будут введены значительные корректировки. К некоторых электричек изменится время отправления или прибытия, а также количество остановок. Несколько поездов проследуют по укороченному маршруту, ряд рейсов выведут из расписания.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3. Также в регионе продолжается подготовка к открытию МЦД-4.

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