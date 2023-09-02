Подмосковье 02 сентября 2023, 14:01 График движения компенсационных автобусов ЦППК изменится в начале сентября Минтранс Подмосковья

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В начале сентября расписание пригородных поездов ЦППК изменится. Из-за этого скорректируют и график курсирования компенсационных автобусов на Белорусском, Савеловском и Горьковском направлениях, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Автобусы на Белорусском направлении 2 сентября отправятся от одноименного вокзала в Москве в 7:10, от станции Голицыно — в 8:00, от Можайска — в 9:40, 11:05, 18:20 и 22:05, от Бородино — в 10:50 и 18:10.

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«Савеловское направление, 2 сентября: от станции Лобня в 8:00, 8:30, 9:00, 9:30, 10:15, 11:15, 16:50 до метро „Селигерская“; от метро „Селигерская“ до станций Долгопрудная, Новодачная, Лобня; от автовокзала Дмитрова в 8:45, 9:15, 9:45, 10:15, 17:20, 19:00 до метро „Алтуфьево“», — уточнили в министерстве.

Также 1 сентября, с 4 по 8 сентября и с 11 по 15 сентября автобусы отправятся от станции Дубна в 10:00 и 11:00, от станции Дмитров — в 11:05 и Савелово (Кимры) — в 11:40.

На Горьковском направлении 3 сентября от станции Реутов транспорт отправится в 0:01, 0:20, 0:50, 1:30, от станции Железнодорожная — в 0:10, 0:40, 1:15, от платформы Купавна — в 0:10, 0:50, 1:30.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области на территории МЦД-3 обустроили 20 станций.

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