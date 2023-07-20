20 июля 2023, 22:18
График движения электричек на Ленинградском направлении МЖД изменится 22 и 23 июля
График движения электропоездов на Ленинградском направлении изменится 22 и 23 июля, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки связаны с проведением работ по подготовке к запуску МЦД-3.
В дни ограничений в период с 9:00 до 13:00 на участке от станции Крюково до Москвы рейсы следовать не будут, в остальное время интервалы движения по всему направлению увеличат до двух часов. Проезд в экспрессах организуют по билетам обычных электропоездов.
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Добраться до Москвы в этот период можно на автобусах от станций Сходня, Левобережная и Химки до метро «Речной вокзал» и «Ховрино». Информация об актуальном расписании движения поездов размещена на сайте МТППК.
Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.
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