Подмосковье 20 июля 2023, 22:18 График движения электричек на Ленинградском направлении МЖД изменится 22 и 23 июля АО «Московско-Тверская пригородная пассажирская компания»

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График движения электропоездов на Ленинградском направлении изменится 22 и 23 июля, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки связаны с проведением работ по подготовке к запуску МЦД-3.

В дни ограничений в период с 9:00 до 13:00 на участке от станции Крюково до Москвы рейсы следовать не будут, в остальное время интервалы движения по всему направлению увеличат до двух часов. Проезд в экспрессах организуют по билетам обычных электропоездов.

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Добраться до Москвы в этот период можно на автобусах от станций Сходня, Левобережная и Химки до метро «Речной вокзал» и «Ховрино». Информация об актуальном расписании движения поездов размещена на сайте МТППК.

Ранее об открытии МЦД-3 и МЦД-4 в Подмосковье рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев. Так, с сентября перерывы между электричками сократятся до шести минут вместо 20.

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