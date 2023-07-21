Подмосковье 21 июля 2023, 15:33 График движения электричек на Казанском и Павелецком направлениях МЖД изменится в конце июля АО «Центральная ППК»

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Расписание пригородных поездов Казанского и Павелецкого направлений МЖД изменится в конце июля, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки связаны со строительством пешеходного моста у станции Расторгуево в Ленинском округе и автомобильного путепровода вблизи остановочного пункта Быково в Раменском.

На станции Расторгуево Павелецкого направления 24 июля с 11:45 до 13:05 для проведения работ по устройству опор и пролетного строения моста приостановят движение поездов по трем главным путям на участке Бирюлево-Товарное — Домодедово. Некоторые рейсы проследуют по укороченному маршруту, а часть электричек выведут из расписания.

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В районе Быково на Казанском направлении работы по надвижке пролетного строения автомобильного путепровода проведут 25, 27 и 28 июля с 10:05 до 13:20, а также 26 июля в период с 9:30 до 13:20. В это время на станции поочередно закроют для движения четыре главных пути, что также отразится на графике движения. У части электричек изменят время отправления и прибытия и количество остановок, ряд поездов проследуют по укороченному маршруту, несколько рейсов выведут из расписания. Новый путепровод заменит железнодорожный переезд и позволит разгрузить дорожную сеть, а также значительно улучшить транспортную инфраструктуру в Раменском городском округе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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