График движения электричек Казанского направления изменится в апреле

В апреле в связи с проведением ремонтных работ будет скорректирован график движения электропоездов Казанского направления. Об этом сообщили в пресс-службе ЦППК.

Как уточнили в пресс-службе, изменится расписание движения на участке «Шиферная-Пески» 15, 16, 19-23, 26–30 апреля с 06:20 до 16:20. В связи с проведением монтажных работ ряд поездов от и до Голутвина проследует укороченным маршрутом.

Изменится время отправления и прибытия поездов на участке «Берестянки-Сасово» с 09:00 12 по 15 апреля и с 19 по 22 апреля.

Также изменения произойдут на участке Виноградово-Воскресенск с 23:10 16 апреля до 05:10 17 апреля. Железнодорожники будут ремонтировать металлический мост, в связи с этим два поезда от и до 88 км будут курсировать только до Виноградово, еще один поезд до Голутвина закончит свой маршрут на станции Ипподром.

Изменится движение поездов, следующих через станцию Ряжск-1, 15, 21 апреля с 06:00 до 16:00. Это связано с работами по улучшению путевой инфраструктуры.

16, 23 апреля с 06:40 до 16:40 у поездов, следующих через станцию Сасово, изменится режим остановок и время отправления/прибытия.

Жителям нужно быть готовым к изменениям 25 и 26 апреля с 22:30 до 08:30 следующего дня для поездов, следующих через станцию Люберцы-1, там будут проводиться ремонтные работы. В связи с этим часть электропоездов проследует по измененному расписанию, некоторые пригородные поезда от/до Быково и Раменского будут курсировать укороченным маршрутом, некоторые выведут из расписания.

Ознакомиться с актуальным расписанием движения пригородных поездов и стоимостью проезда можно на официальном сайте компании, а также в мобильном приложении «Расписание и билеты ЦППК».