Подмосковье 02 августа 2023, 14:02 График движения аэроэкспрессов в Шереметьево изменится 5 и 6 августа «Аэроэкспресс»

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График движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево изменится 5 и 6 августа в связи с проведением плановых работ на путях, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. В этот период часть рейсов отменят, добраться до воздушной гавани можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино».

В дни ограничений поезда в аэропорт проследуют в 5:37, 14:22, 18:18, 20:06 и 22:26, в обратном направлении — в 6:39, 15:39, 17:21, 19:18 и 21:09. Остальные рейсы 5 и 6 августа отменят.

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Экспресс-автобусы от станции метро «Ховрино» курсируют каждые 10 минут с 6:00 до 23:40, время поездки составляет около 20 минут. Уточнить актуальную информацию о графике движения аэроэкспрессов можно на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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