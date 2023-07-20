Подмосковье 20 июля 2023, 15:58 График движения аэроэкспрессов в Домодедово изменится 24 июля Аэроэкспресс

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Расписание рейсов поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Домодедово изменится в понедельник, 24 июля, сообщила пресс-служба Минтранса Подмосковья. Корректировки в графике связаны с проведением ремонтных работ на участке.

С Павелецкого вокзала в аэропорт Домодедово поезда не проследуют в период с 11:00 до 12:30, в обратном направлении «Аэроэкспресс» приостановит работу с 11:30 до 13:00. В остальное время 24 июля рейсы пройдут по обычному расписанию.

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Во время перерывов добраться до воздушной гавани можно на экспресс-автобусах от станции метро «Домодедовская», которые курсируют каждые 15-20 минут. Подробная информация о работе «Аэроэкспрессов» доступна на сайте.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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