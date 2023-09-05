Подмосковье 05 сентября 2023, 16:33 График движения аэроэкспрессов до аэропорта Шереметьево изменится в сентябре Аэроэкспресс

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График движения поездов «Аэроэкспресс» в аэропорт Шереметьево скорректируют 9, 10, 16 и 17 сентября. На железной дороге будут проводить плановые работы, сообщили в Минтрансе Подмосковья.

«10 и 17 сентября в первой половине дня поезда будут следовать от/до Савеловского вокзала с остановкой на Окружной, по такому же маршруту проследуют некоторые рейсы ранним утром и поздним вечером 9 и 16 сентября», — уточнили в ведомстве.

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Доехать до воздушной гавани можно на экспресс-автобусах от станции метро «Ховрино». Они отправляются в аэропорт каждые 10 минут с 6:00 до 23:40, из аэропорта — с 6:45 до 0:25. Поездка занимает около 20 минут.

Расписание движения экспресс-автобусов тут.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об улучшении системы транспорта. В частности, сейчас в регионе проводят замену остановочных павильонов.

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