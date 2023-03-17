17 марта 2023, 18:46
График аэроэкспрессов до Внуково изменится 18, 25 и 26 марта
Расписание движения аэроэкспрессов, следующих до аэропорта Внуково, изменится 18, 25 и 26 марта в связи с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом напомнили в Минтрансе Подмосковья.
Для того чтобы скорее добраться в аэропорт, пассажирам посоветовали пользоваться Сокольнической или Калининско-Солнцевской линией метро с пересадкой на наземный общественный транспорт.
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Актуальное расписание можно уточнить на сайте «Аэроэкспресса», отметили в пресс-службе.
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Оплату проезда в автобусах Подмосковья будут контролировать при помощи современных технологий, рассказал ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев.
Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».
Поезда
Аэропорт Внуково
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