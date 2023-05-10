Подмосковье 10 мая 2023, 17:04 Граффити с портретом Героя СССР Дмитрия Карбышева появилось в Балашихе

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Граффити с портретом Героя СССР Дмитрия Карбышева появилось в Балашихе. Художник Сергей Юраков нарисовал его в сквере Памяти ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов.

Генерал-лейтенант Дмитрий Михайлович Карбышев воевал на Западном фронте. В августе 1941-го вместе с другими бойцами он пытался вырваться из окружения, но получил контузию и попал в плен.

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Сотрудничать с германским командованием он отказался. После этого прошел через восемь немецких лагерей, последним из которых стал Маутхаузен. Он погиб 18 февраля 1945 года. Ему посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Нарисовать граффити в память о генерале предложила жительница Балашихи, председатель комитета территориального общественного самоуправления «Южный» Светлана Волостнова. Художник Сергей Юраков воплотил задумку в реальность всего за четыре дня.

Участие в открытии арт-объекта приняла правнучка генерала.

«Дмитрий Михайлович — мой прадед по отцовской линии. Хочу выразить большую благодарность, что память о нем хранится, что открываются вот такие граффити. Мне бесконечно приятно, что меня сегодня позвали», — сказала правнучка Героя Ольга Гузнаева.

Сквер Памяти ветеранов Великой Отечественной войны и локальных конфликтов открыли в Балашихе в декабре 2022 года. Благодаря инициативным жителям микрорайона Южного, администрации города и Московской областной думе здесь сделали дорожки, лавочки, установили камень с памятной надписью. Граффити стало финальным штрихом благоустройства ко Дню Победы.

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