Подмосковье 15 апреля 2024, 16:31 Граффити с конструктором Георгием Бабакиным появилось в школе «Лига первых» в Химках Портрет конструктора Георгия Бабакина нарисовали в школе «Лига первых» в Химках Пресс-служба администрации г.о. Химки

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Граффити-портрет конструктора космической программы Советского Союза Георгия Николаевича Бабакина открыли в школе «Лига первых» в Химках. Бабакин возглавлял конструкторское бюро имени Лавочкина с 1965 по 1971 год.

Участие в открытии граффити приняли директор школы «Лига первых», лидер Движения общественной поддержки Мариана Полякова, активисты местного отделения «Молодой гвардии», педагоги и ученики.

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«Георгий Николаевич принимал участие в создании аппаратов для исследования Луны и планет Солнечной системы — межпланетных станций под названием „Луна“, космических аппаратов серии „Венера“, а также „Марс-2“ и „Марс-3“. Мы все очень гордимся нашим земляком», — сказала Мариана Полякова.

После для учеников 3-4 классов провели интерактивный квиз о планетах, спутниках, кометах, метеоритах и звездах. Кроме того, школьники создали космическую зарядку и смастерили бумажные самолеты. В конце мероприятия дети посетили школьный музей Георгия Бабакина.

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