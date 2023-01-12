Подмосковье 12 января 2023, 14:23 Граффити с героем СВО появилось на фасаде молодежного центра в Орехово-Зуеве

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На стене Молодежного клуба в Орехово Зуеве появилось граффити с изображением героя СВО Данила Зудкова. Ефрейтор парашютно-десантного полка, он погиб, закрыв своим телом сослуживцев от минометного огня. Авторами рисунка стали Илья Демченко и Сергей Салин.

Данила Зудков занимался в военно-патриотическом центре «Русичи». Друзья помнят его как позитивного человека. Воспитанники клуба посчитали, что он достоин быть увековеченным на стене в виде граффити. Идею поддержали в администрации округа.

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По словам руководителя «Русичей» Николая Щукина, Данила всегда останется героем для земляков. Воспоминаниями о друге поделилась вдругая воспитанница центра — Марина Козлова.

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«На любом празднике, в каждой поездке Даня всегда был впереди. Сколько было шуток, сколько позитива. Когда он ушел служить по контракту, мы очень сильно переживали за него. Мы свято верили, что Даниил вернется. Но пришло сообщение, что он погиб. Очень скорбим. Это граффити всегда напоминает о том, что частичка его души всегда находится с нами, на наших занятиях и в Молодёжном клубе», — сказала девушка.

Художник Илья Демченко рассказал, что автором идеи стала Екатерина Артемова, а глава города Руслан Заголовацкий поддержал идею.

«Задание было не простым — нужно было не просто нарисовать портрет Данилы, суть граффити заключалась в том, чтобы увековечить память всех погибших солдат», — сказал он.

Граффити создали на основе портрета Данила, после чего появились другие детали.

Ранее губернатор рассказал о помощи раненым бойцам СВО с реабилитацией и протезами. Для этого в регионе создали специальный Центр экзопротезирования пациентов с ампутационными культями.

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