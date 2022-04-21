Граффити с героем обороны Брестской крепости появилось в Луховицах

Масштабный рисунок расположился на торцевой стене многоквартирного дома № 2/2 на улице Тимирязева. Авторы рисунка художники-граффитисты Илья Демченко и Сергей Салин.

В Луховицах создали граффити с портретом руководителя обороны Цитадели Брестской крепости Ивана Николаевича Зубачева.

Изображение создано в рамках проекта «Лица Подмосковья». Этот проект на территории Московской области реализует некоммерческая организация «Арион». Рисунок на улице Тимирязева уже третий в серии. Первый рисунок — портрет классика русской литературы Федора Михайловича Достоевского — украсил торцевую стену многоквартирного дома в городском округе Зарайск. Второй рисунок — изображение композитора Якова Владимировича Флиера — появился на здании рядом с торговым центром «Капитолий» в Орехово-Зуевском городском округе.

Герой арт-объекта в Луховицах Иван Зубачев, советский офицер. Он был курсантом Первых московских пулеметных курсов, затем пошел на службу в Красную Армию. В звании капитана и в должности командира батальона 44-го полка, а затем заместителя командира полка по хозяйственной части Зубачев участвовал в Советско-финской войне. С мая 1941 года этот полк дислоцировался в Брестской крепости. Когда 22 июня 1941 года началось нападение немецких войск, командир полка Петр Гаврилов с отрядом оказался отрезанным в Кобринском укреплении, а Иван Зубачев возглавил оборону на участке полка. На собрании командиров 24 июня он был назначен командиром сводной группы обороны крепости. Раненного Ивана Николаевича взяли в плен 26 июня. Умер луховичанин в лазарете лагеря для военнопленных Нюрнберг-Лангвассер 21 июля 1944 года.

«Мы реализуем проект в масштабе Московской области и создаем рисунки в стиле граффити, на которых изображаем земляков, известных не только в Подмосковье, но и в России. Значимость проекта велика, ведь это наша память, история. Нельзя быть Иванами, не помнящими родства. Важно, чтобы те люди, как Иван Зубачев, которые сложили головы ради мирного неба над головами, или те люди, которые отличились в искусстве, были почитаемыми, а память о них передавалась из поколения в поколение», — рассказал один из авторов проекта «Лица Подмосковья», художник Илья Демченко из Подольска.

Проект «Лица Подмосковья» получил грантовую поддержку из Фонда президентских грантов и реализуется при финансовой поддержке Главного управления социальных коммуникаций. Партнерами проекта выступают «Волонтеры Подмосковья».

Создатели проекта запустили сайт, куда по мере появления граффити вносят информацию о работах, указывают местоположения рисунков.