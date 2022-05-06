Портрет Героя Советского Союза, воевавшего с фашистами в годы Великой Отечественной войны, летчика Василия Борисова появилось на торцевой на улице Ленина.

Василий Борисов родился 12 апреля 1913 года. К июлю 1942 года он совершил 80 боевых вылетов с целью бомбардировки стратегических объектов в тылу противника, за что удостоен звания Героя Советского Союза. За годы войны летчик совершил почти три сотни боевых вылетов, пять раз бомбил Берлин, сражался в небе Венгрии, Румынии, Польши. 600 тысяч бомб сброшены им на фашистских захватчиков.

После войны Василий Александрович продолжил работать в авиации. Он стал первым начальником аэропорта «Шереметьево», был руководителем Управления воздушного транспорта «Дальстроя», начальником Магаданского авиационного предприятия. Затем он работал в Полярном управлении Аэрофлота, участвовал в экспедициях на Северный и Южный полюса. Василию Александровичу при жизни присвоено звание «Почетный гражданин города Лобня».

Граффити создали художники Сергей Салин и Илья Демченко. Это уже четвертое в рамках проекта «Лица Подмосковья» изображение. Ранее в Подмосковье появились портреты классика русской литературы Федора Достоевского в Зарайске, композитора Якова Флиера в Орехово-Зуевском городском округе и руководителя обороны Цитадели Брестской крепости Ивана Зубачева в городе Луховицы.

Один из художников рассказал о том, что главной целью проекта является память о знаменитых людях, которые внесли вклад в Победу над фашизмом в годы Великой Отечественной войны.

«Наши рисунки становятся украшением городской среды. Работа над каждым из них занимает много времени, представляет собой тяжелый и кропотливый труд. Но дело того стоит, ведь мы сохраняем историю», — отметил художник.

Проект «Лица Подмосковья» реализует некоммерческая организация «Арион» при поддержке Фонда президентских грантов и Главного управления социальных коммуникаций Московской области. Партнерами проекта выступают правительство Московской области и «Волонтеры Подмосковья».