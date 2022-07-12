Граффити-портрет Есенина появился на фасаде дома в Луховицах

Спальный район Луховиц за два дня стал настоящей достопримечательностью города. Это произошло благодаря проекту «Лица Подмосковья».

Многоэтажку в Луховицах отдали в распоряжение граффити-художника Сергея Салина. Так на фасаде появился портрет поэта Сергея Есенина.

Образ поэта выбран для этого дома потому, что рядом находится сквер имени Есенина. А еще в Луховицах жила первая возлюбленная Сергея Александровича Анна Сардановская. К ней он приезжал сюда не раз.

На улице Тимирязева можно увидеть граффити-портрет героя Брестской крепости Ивана Зубачева. Он родился в Луховицком районе. В первый же день войны Зубачев возглавил оборону на участке 44-го стрелкового полка. За мужество и героизм он был награжден орденом Отечественной войны первой степени посмертно.

Благодаря проекту «Лица Подмосковья» жители изучают историю региона, узнают о своих героях и любуются их портретами на домах.