    08 мая 2020, 21:10

    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы

    Анастасия Максимовских, Анастасия Соловьева

    В Чехове художники нарисовали граффити-открытки — таким образом они решили поздравить город с 9 Мая. Также в преддверии праздника в городе появились билборды с портретами ветеранов.
    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы

    На граффити ушло 5 дней и 50 баллончиков краски. И вот стадион «Химик» украшают открытки — выглядят совсем как настоящие, но в тысячу раз больше.

    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы | Изображение 1
    Источник фото: телеканал «360»

    Авторы говорят, для них это не просто эпизоды на военную тематику, главное, что они хотят передать — радость Победы.

    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы | Изображение 2
    Источник фото: телеканал «360»

    «Самую главную реакцию я всегда проверяю на простых прохожих. И в принципе, что уже люди присылают, у меня есть тут знакомые в соседних домах, присылают фото и пишут «Спасибо», — рассказывает художник Илья Демченко.

    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы | Изображение 3
    Источник фото: телеканал «360»

    Рисунки на стенах в честь праздника — это ноу-хау от местных властей. Работа на стадионе «Химик» не едиственная, которая появилась в городском округе. Здесь считают, что такое творчество поможет создать праздничное настроение, даже в условиях пандемии. Все граффити разные, каждый эскиз разрабатывали специально.

    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы | Изображение 4
    Источник фото: телеканал «360»

    Также накануне праздника в Чехове появились билборды с портретами ветеранов.

    Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы | Изображение 5
    Источник фото: телеканал «360»

    «Визитной карточкой являются билборды с ветеранами, чтобы каждый проезжающий мог знать своих героев в лицо», — сказал глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

    Кроме этого, город украсили и более традиционно — на зданиях вывесили транспаранты и флаги.