Граффити-открытки украсили Чехов к 75-летию Победы

На граффити ушло 5 дней и 50 баллончиков краски. И вот стадион «Химик» украшают открытки — выглядят совсем как настоящие, но в тысячу раз больше.

Источник фото: телеканал «360»

Авторы говорят, для них это не просто эпизоды на военную тематику, главное, что они хотят передать — радость Победы.

Источник фото: телеканал «360»

«Самую главную реакцию я всегда проверяю на простых прохожих. И в принципе, что уже люди присылают, у меня есть тут знакомые в соседних домах, присылают фото и пишут «Спасибо», — рассказывает художник Илья Демченко.

Источник фото: телеканал «360»

Рисунки на стенах в честь праздника — это ноу-хау от местных властей. Работа на стадионе «Химик» не едиственная, которая появилась в городском округе. Здесь считают, что такое творчество поможет создать праздничное настроение, даже в условиях пандемии. Все граффити разные, каждый эскиз разрабатывали специально.

Источник фото: телеканал «360»

Также накануне праздника в Чехове появились билборды с портретами ветеранов.

Источник фото: телеканал «360»

«Визитной карточкой являются билборды с ветеранами, чтобы каждый проезжающий мог знать своих героев в лицо», — сказал глава г. о. Чехов Григорий Артамонов.

Кроме этого, город украсили и более традиционно — на зданиях вывесили транспаранты и флаги.