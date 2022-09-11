Граффити-фестиваль провели в Ивантеевке в честь Дня города | 360°

Все новости

Эксклюзив

11 сентября 2022, 22:58

«Пленка горела, капала на детей». Стали известны подробности инцидента в квест-руме в Москве

Подмосковье

11 сентября 2022, 22:49

Жители Егорьевска отметили 244-летие города

Реклама

Важное

11 сентября 2022, 22:12

Голосование на выборах всех уровней в России завершилось — ЦИК

Власть

11 сентября 2022, 21:56

Госдума рассмотрит проект об ответственности иноагентов за вмешательство в выборы

Подмосковье

11 сентября 2022, 21:51

Заброшенный пустырь превратили в современный сквер в Дубне

Подмосковье

11 сентября 2022, 21:33

Памятную доску Эдуарду Успенскому открыли в Егорьевске

Спорт

11 сентября 2022, 21:30

«Чеховские медведи» вновь выиграли Суперкубок России по гандболу

Мир

11 сентября 2022, 21:26

Макрон в разговоре с Путиным высказался за прекращение спецоперации на Украине

Эксклюзив

11 сентября 2022, 21:07

Три человека в Москве пострадали при прохождении квеста

Подмосковье

11 сентября 2022, 22:14

Граффити-фестиваль провели в Ивантеевке в честь Дня города

Читать 360tv в

В Ивантеевке отметили День города. Команда проекта «Лица Подмосковья» приурочила к празднику граффити-фестиваль.

Портреты известных деятелей в области науки, культуры и искусства, а также тех, кто прославился достижениями и подвигам появились на улицах Ивантеевки. Изображение автора знаменитого мультфильма «Антошка» мультипликатора Леонида Носырева тоже появится на территории парка при Центре культуры и искусств имени Кекушева.

Реклама

В День города работали несколько праздничных площадок. Гостей праздника ждали выставки ремесленных изделий, мастер-классы и зоны фудкорта. Для детей были организованы разнообразные анимационные программы.

Реклама

Сейчас Ивантеевка — это яркий и динамично растущий город, в котором живут неравнодушные и уверенные в завтрашнем дне люди. В Ивантеевке открывают новые благоустроенные пространства, ремонтируют и строят школы

«В целом, я считаю, что мы успешно развиваем наш город. Очень много проектов. Очень много социальных проектов. Мы построили за последние несколько лет несколько школ, благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву, губернаторским программам. На сегодняшний момент система здравоохранения, образования, все социальные службы, спорт развиваем. Очень много объектов строится на территории города», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На Первомайской площади прошла торжественная часть праздника. Мероприятие украсили выступления танцевальных и музыкальных коллективов. На сцене также чествовали тех, кто своим трудом внес весомый вклад в развитие города.

Праздники

Ивантеевка

0

0

0

0

0

0

Реклама

Реклама