Граффити-фестиваль провели в Ивантеевке в честь Дня города | 360°

Подмосковье 11 сентября 2022, 22:14 Поделиться Telegram

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Viber Граффити-фестиваль провели в Ивантеевке в честь Дня города

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В Ивантеевке отметили День города. Команда проекта «Лица Подмосковья» приурочила к празднику граффити-фестиваль.

Портреты известных деятелей в области науки, культуры и искусства, а также тех, кто прославился достижениями и подвигам появились на улицах Ивантеевки. Изображение автора знаменитого мультфильма «Антошка» мультипликатора Леонида Носырева тоже появится на территории парка при Центре культуры и искусств имени Кекушева.

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В День города работали несколько праздничных площадок. Гостей праздника ждали выставки ремесленных изделий, мастер-классы и зоны фудкорта. Для детей были организованы разнообразные анимационные программы.

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Сейчас Ивантеевка — это яркий и динамично растущий город, в котором живут неравнодушные и уверенные в завтрашнем дне люди. В Ивантеевке открывают новые благоустроенные пространства, ремонтируют и строят школы

«В целом, я считаю, что мы успешно развиваем наш город. Очень много проектов. Очень много социальных проектов. Мы построили за последние несколько лет несколько школ, благодаря Андрею Юрьевичу Воробьеву, губернаторским программам. На сегодняшний момент система здравоохранения, образования, все социальные службы, спорт развиваем. Очень много объектов строится на территории города», — отметил глава городского округа Пушкинский Максим Красноцветов.

На Первомайской площади прошла торжественная часть праздника. Мероприятие украсили выступления танцевальных и музыкальных коллективов. На сцене также чествовали тех, кто своим трудом внес весомый вклад в развитие города.

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