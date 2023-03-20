Подмосковье 20 марта 2023, 14:25 Грачи вернулись в Подмосковье

Читать 360tv в

Комлесхоз сообщил о возвращении грачей в Подмосковье. Первых вестников весны заметили на юге региона.

Птицы возвращаются в Подмосковье, не дожидаясь схода снега. Пернатых уже заметили в лесополосах под Каширой и Серпуховом.

Реклама

Возвращение грачей неизменно ассоциируется с началом весны. Совсем скоро эти умные и сообразительные пернатые заполнят поля и леса Подмосковья своими голосами. Птицы стремятся занять прошлогодние гнезда, отремонтировав их после долгого отсутствия. Для этого приносят сухие веточки, выстилают дно травой и клочками шерсти животных. Все для подготовки к самому важному делу в жизни — выращиванию потомства.

Реклама

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве лесопарка во Фрязине в 2023 году.