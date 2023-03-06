Подмосковье 06 марта 2023, 18:32 «Говорит сама наша жизнь». Андрей Воробьев рассказал о помощи семьям военнослужащих Губернатор Подмосковья Воробьев заявил о важности центров поддержки семей военных

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев провел еженедельное совещание и затронул тему помощи семьям военнослужащих. Глава региона обратил внимание, что центры такой поддержки необходимы как самим военным, так и членам их семей.

По словам Воробьева, на совещании 6 марта обсуждали два блока вопросов.

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«Первый — все, что касается помощи, вниманию семьям военнослужащих и мобилизованных. О важности этой работы говорит сама наша жизнь и отдельно президент в своем послании», — рассказал губернатор.

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Андрей Воробьев добавил, что такие центры в Московской области открыли в сентябре прошлого года, когда в стране объявили частичную мобилизацию. Теперь же стало очевидно, что работа с семьями военнослужащих важна и для них самих.

«Кто-то приезжает в отпуск, кто-то просит дать грамотную юридическую консультацию. Все эти услуги оказывают в наших центрах поддержки», — уточнил Воробьев.

Во время совещания ему рассказали, как благодаря одному из таких центров удалось помочь матери военнослужащей. Волонтеры обеспечили женщину жизненно важными лекарствами, срок действия рецептов на которые истек.

Ранее власти Подмосковья помогли семье военнослужащего из зоны СВО решить жилищный вопрос. Для жителей Талдома нашли новую квартиру, в которую они переселятся уже в апреле.