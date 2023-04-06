Подмосковье 06 апреля 2023, 08:34 «Говорили о самом важном». Андрей Воробьев поделился итогами встречи с Путиным Губернатор Воробьев поделился подробностями заседания Госсовета с президентом РФ Пресс-служба губернатора Московской области

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Во время заседания президиума Госсовета губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал президенту страны Владимиру Путину о планах, которые Подмосковье намерено реализовать в ближайшем будущем. Подробностями встречи с главой государства губернатор поделился в эфире на радио Sputnik.

«Мы все обычные люди, просто каждый занимается своим делом. И важно, чтобы каждый занимался результативно. Неделя была насыщенная, это связано с большой федеральной повесткой. В первой части я отчитывался перед президентом и докладывал о самом главном, важном для жизни человека в Подмосковье», — отметил он.

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Кроме того, на заседании президиума Госсовета Андрей Воробьев рассказал российскому лидеру о планах, которые Подмосковье реализует в следующем периоде.

«На 2024 год у нас огромная большая программа, связанная с модернизацией Подмосковья», — подчеркнул Воробьев.

Ключевая задача властей Подмосковья заключается в том, чтобы оказывать максимальную поддержку экономике и жителям региона. Как ранее сообщил Андрей Воробьев, регион делает все возможное для того, чтобы привлекать бизнес в область.

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