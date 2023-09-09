Подмосковье 09 сентября 2023, 20:57 «Готовы всегда прийти на помощь». Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с профессиональным праздником Андрей Воробьев поздравил с праздников сотрудников МФЦ Подмосковья Пресс-служба губернатора Московской области

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День МФЦ Московской области ежегодно отмечают во вторую субботу сентября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников центра с праздником в своем Telegram-канале.

«В регионе 123 центра „Мои документы“ и 127 отдельных подразделений, где работают свыше шести тысяч человек. Каждый из них готов всегда прийти на помощь, подсказать, проконсультировать и зарегистрировать. Только за 2023 год в МФЦ обратились более 6,8 миллиона раз. Благодаря вашему труду, каждый житель Подмосковья может получить необходимые ему услуги быстро, удобно и качественно. Поздравляю!» — заявил Андрей Воробьев.

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Также он отметил некоторых сотрудников подмосковных МФЦ. Когда-то житель Бронниц Артем Колумбет пришел в центр для получения охотничьего билета. Там молодой человек встретил свою будущую жену Юлию, которая принимала у него документы. Вскоре парень устроился в организацию, чтобы быть рядом с возлюбленной, а сегодня мужчина возглавляет один из отделов областного МФЦ.

Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева Telegram-канал губернатора Московской области Андрея Воробьева

Специалист из Солнечногорска Максим Власов работал в солнечногорской организации «Мои документы» с 2021 года. За короткий промежуток времени он стал лучшим сотрудником и победил в региональном конкурсе. Сегодня Максим трудится на должности старшего эксперта в областном центре.

Первый в Подмосковье МФЦ открыли в Балашихе в 2009 года. Нынешний директор Наталья Ломакина приняла активное участие в его организации.

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