09 сентября 2023, 20:57
«Готовы всегда прийти на помощь». Воробьев поздравил сотрудников МФЦ Подмосковья с профессиональным праздником
Андрей Воробьев поздравил с праздников сотрудников МФЦ Подмосковья
День МФЦ Московской области ежегодно отмечают во вторую субботу сентября. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поздравил сотрудников центра с праздником в своем Telegram-канале.
«В регионе 123 центра „Мои документы“ и 127 отдельных подразделений, где работают свыше шести тысяч человек. Каждый из них готов всегда прийти на помощь, подсказать, проконсультировать и зарегистрировать. Только за 2023 год в МФЦ обратились более 6,8 миллиона раз. Благодаря вашему труду, каждый житель Подмосковья может получить необходимые ему услуги быстро, удобно и качественно. Поздравляю!» — заявил Андрей Воробьев.
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Также он отметил некоторых сотрудников подмосковных МФЦ. Когда-то житель Бронниц Артем Колумбет пришел в центр для получения охотничьего билета. Там молодой человек встретил свою будущую жену Юлию, которая принимала у него документы. Вскоре парень устроился в организацию, чтобы быть рядом с возлюбленной, а сегодня мужчина возглавляет один из отделов областного МФЦ.
Специалист из Солнечногорска Максим Власов работал в солнечногорской организации «Мои документы» с 2021 года. За короткий промежуток времени он стал лучшим сотрудником и победил в региональном конкурсе. Сегодня Максим трудится на должности старшего эксперта в областном центре.
Первый в Подмосковье МФЦ открыли в Балашихе в 2009 года. Нынешний директор Наталья Ломакина приняла активное участие в его организации.
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Андрей Воробьев
МФЦ
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