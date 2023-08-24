Подмосковье 24 августа 2023, 09:13 «Готовы помогать». Депутаты из Лобни обсудили развитие округа с волонтерами СВО Волонтеры из Лобни изготовили окопные свечи и браслеты из паракорда для бойцов СВО пресс-служба администрации городского округа Лобня

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Депутаты Светлана Давыдова и Андрей Иванов встретились с волонтерами в Лобне. Они обсудили развитие округа и поддержку участников специальной военной операции.

Встреча прошла в штабе волонтерского движения «Свечной блиндажик». Депутаты рассказали о позитивных изменениях, произошедших в Лобне при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева за 10 лет. А волонтеры показали очередную партию гуманитарной помощи для военных и поделились тонкостями своей работы.

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«Волонтерское движение „Свечной блиндажик“ занимается изготовлением окопных свечей, сухого душа и браслетов выживания и отправкой их в зону проведения специальной военной операции. Это важная работа. Наши военнослужащие должны знать, что мы думаем о них и готовы помогать всеми доступными способами», — отметила муниципальный депутат Светлана Давыдова.

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