Готовы перенимать опыт. Ярославская область создаст свой Центр управления регионом

Сегодня в Красногорске губернаторы Московской и Ульяновской областей подписали соглашение о сотрудничестве в сфере реализации национальных проектов.

Ульяновскую область вдохновил подмосковный Центр управления регионом. Теперь она намерена перенимать опыт, и сегодня главы двух областей подписали соглашение о сотрудничестве.

Источник фото: телеканал «360»

Сотрудничество подразумевает ведение нацпроекта «Цифровая экономика Российской Федерации» и обмен опытом при реализации передовых цифровых и инженерных решений. Делегации из Ульяновска во главе с губернатором Сергеем Морозовым провели экскурсию по ЦУРу и рассказали, как проблемы жителей решают в режиме онлайн.

Все регионы заинтересованы в эффективной реализации национальных проектов. Поэтому, обмениваясь опытом, мы ищем максимально оптимальные способы управления той или иной сферой. Все, что касается жизнедеятельности человека, должно быть максимально эффективно с точки зрения и муниципального, и регионального управления Андрей Воробьев губернатор Московской области.

Эксперты оперативно реагируют на обращения и в кратчайшие сроки предлагают решения: будь то запись к врачу или устройство ребенка в детский сад. В ближайшие полгода гости намерены перенять успешную практику.

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«Ваше правительство, на мой взгляд, является самым эффективным среди 85-и регионов Российской Федерации. Проблемы в регионах более-менее идентичны, но вместе с тем многие не знают, как их решить. А Центр управления регионом — это огромный шаг вперед. Мы близки к тому, чтобы с вашей помощью создать такой проект», — рассказал губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.