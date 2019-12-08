Готовы к работе. На станциях МЦД включили турникеты

Турникеты на станциях МЦД заработали в выходные, но бесплатный проезд сохранится до 9 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

Створки турникетов на станциях Московских центральных диаметров в течение выходных перед запуском обновленной билетной системы постепенно начинают закрывать, но бесплатный проезд будет сохраняться до 9 декабря.

В компании сообщили, что после запуска билетной системы пассажиры будут ежедневно экономить на проезде до 50%, а люди, приезжающие из Московской области в границах МЦД, до 75% при оплате билетом «Кошелек» карты «Тройка».

Подготовьте «Тройку». С 9 декабря проезд на МЦД станет платным Подробнее

Для прохода через турникеты пассажирам необходимо приложить любую карту: «Тройка», совмещенную карту «Тройка-Стрелка» или социальную. При этом с карт никаких списаний производится не будет.

Кроме этого, на станциях, где турникеты будут закрыты, находятся сотрудники, которые подробно объяснят пассажирам, как преодолеть контроль, и помогут им в случае, если у них не будет при себе подходящей карты.

С 9 декабря 2019 года завершится период бесплатного проезда на МЦД. Пассажиры смогут оплачивать поездки на МЦД с помощью карты «Тройка», а также пользоваться всеми льготами по социальным картам. Им также будет доступна бесплатная пересадка на метро и МЦК в течение 90 минут. Для этого необходимо валидировать карты на вход и выход со станций МЦД.