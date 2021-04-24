«Готовы к приему гостей». Наталья Виртуозова открыла субботник в Коломне

Вице-губернатор Наталья Виртуозова открыла субботник в Коломне. Мероприятие организовали в советской стилистике: в ретро-формате выступили творческие коллективы, особое настроение создавал военный оркестр Коломенского гарнизона, развернули выставку исторических фотографий. На них запечатлено, как расчищают путь для прокладки трамвайных рельс, украшают город новыми клумбами и деревьями.

«Мы завершаем месячник благоустройства. Уборка в Подмосковье закончена, и мы готовы к приему гостей. В Коломне все организовано в таком советском стиле, я вспомнила свое детство. У нас никогда не было плохой погоды — мы не думали: идти или не идти. Субботник — это всегда был праздник. Впереди 10 выходных дней и целое лето. Куда поехать? Конечно, в нашу Московскую область, в наши самые красивые города», — сказала Наталья Виртуозова.

В сквере им. Зайцева Наталья Виртуозова совместно с первым зампредом Мособлдумы Никитой Чаплиным и главой г. о. Коломна Денисом Лебедевым посадили деревья и запустили фонтан. Он не работал почти 20 лет, но в прошлом году был реконструирован — установили новую мраморную чашу с керамической мозаикой и подсветкой.

Всего сегодня, в день Общеобластного субботника, в Подмосковье начали работать сразу более 200 фонтанов.

Вместе с жителями на субботник вышли члены Правительства и депутаты. Вице-губернатор Александр Чупраков наводил порядок в Истре, 1-й зампред Ольга Забралова — в Одинцовском г. о. Зампред Вячеслав Духин посадил ели возле Московского областного хосписа в Домодедове. Зампред Правительства МО — руководитель ГУТП Мария Нагорная очищала лесопарковую зону в Орехово-Зуеве.

Председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов участвовал в субботнике в Реутове и в благоустройстве сквера Победы в Балашихе: «Скоро мы отметим День Победы. Работая здесь, мы помогаем подготовить город к празднику».