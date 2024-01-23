Подмосковье 23 января 2024, 10:35 Готовность второго этапа строительства ЖК «Равновесие» в Одинцове достигла 58% ГК «Кортрос»

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Строительство ЖК «Равновесие» продолжается в Одинцовском городском округе. Дома возводят по принципам GreenDevelopment — с увеличенной площадью остекления и соблюдением энергоэффективности.

В Министерстве жилищной политики Московской области рассказали, что внутренняя территория жилого комплекса предполагает дворы без машин. Здесь будут зеленые зоны и благоустроенные прогулочные бульвары, детские и спортивные площадки.

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Сейчас девелопер проекта — ГК «Кортрос» — строит вторую очередь квартала. Ее готовность составляет уже 58%. Все монолитные работы выполнены, ведется кладка стен и обустройство кровли.

Детский сад на территории ЖК уже построен и введен в эксплуатацию. Скоро его передадут на баланс муниципалитета.

В пешей доступности от комплекса находится один из самых больших и ухоженных лесных массивов Подмосковья — Звенигородское лесничество.

Московская область достроила все брошенные фирмами-банкротами дома и полностью закрыла проблему обманутых дольщиков. Об этом рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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