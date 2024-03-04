04 марта 2024, 13:57
Готовность тоннеля на Южно-Лыткаринской дороге в Видном превысила 50%
Работы по возведению тоннеля в Видном в рамках проекта строительства Южно-Лыткаринской автодороги завершены на 50%. Ожидается, что дорогу введут в эксплуатацию к концу 2024 года
По словам руководителя проекта подрядной компании «Таганка Мост» Павла Воробьева, на данный момент закончены монолитные работы на восьмой и девятой секциях тоннеля, забетонировано 50% седьмой секции.
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«В планах подготовка к бетонированию последних 50% седьмой секции и бурение ограждения котлована для производства дальнейших работ», — отметил Воробьев.
Тоннель будет частью будущей Южно-Лыткаринской автомобильной дороги и пройдет через центр города Видное.
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