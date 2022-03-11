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    11 марта 2022, 09:55

    Готовность техники к полевым работам достигла 87% в Подмосковье

    Анастасия Аброськина

    В Подмосковье подготовили технику к проведению весенне-полевых работ. Это более четырех тысяч тракторов, почти 900 плугов, а также культиваторы, сеялки и не только.

    Готовность техники к полевым работам достигла 87% в Подмосковье | Изображение 1

    Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, оборудование готово на 87%.

    В этом году задействуют 4001 трактор, 882 плуга, 643 сеялки, 824 культиватора.

    Мы в ежедневном контакте с производителями продукции, малыми и крупными

    Сергей Воскресенский.

    По его словам, состоялись встречи с аграриями, на которых обсудили проблемные вопросы.

    «В основном они носят системный характер всего сельского хозяйства России. И понятно, что будут решены», — отметил Воскресенский.

    Готовность техники к полевым работам достигла 87% в Подмосковье | Изображение 2

    Закупка новой техники для отрасли сельского хозяйства в Подмосковье продолжается. К 4 марта приобрели еще 43 машины.

    Ранее Подмосковье вошло в топ-3 регионов по количеству производителей экологически чистых продуктов.