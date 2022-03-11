Готовность техники к полевым работам достигла 87% в Подмосковье

В Подмосковье подготовили технику к проведению весенне-полевых работ. Это более четырех тысяч тракторов, почти 900 плугов, а также культиваторы, сеялки и не только.

Как рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский, оборудование готово на 87%.

В этом году задействуют 4001 трактор, 882 плуга, 643 сеялки, 824 культиватора.

Мы в ежедневном контакте с производителями продукции, малыми и крупными Сергей Воскресенский.

По его словам, состоялись встречи с аграриями, на которых обсудили проблемные вопросы.

«В основном они носят системный характер всего сельского хозяйства России. И понятно, что будут решены», — отметил Воскресенский.

Закупка новой техники для отрасли сельского хозяйства в Подмосковье продолжается. К 4 марта приобрели еще 43 машины.

Ранее Подмосковье вошло в топ-3 регионов по количеству производителей экологически чистых продуктов.