Подмосковье 16 марта 2023, 10:52 Готовность техники для тушения лесных пожаров начали проверять в Подмосковье Автор: пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области

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Проверки готовности к пожароопасному сезону начались в Подмосковье 13 марта. Специалисты оценят технику и снаряжение, а также работу личного состава, рассказал глава Комлесхоза Олег Баженов.

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Проверки пройдут в 14 городских округах. Среди них Балашиха, Воскресенск, Дмитров, Егорьевск, Истра и другие территории, которые наиболее подвержены опасности пожаров.

В состав комиссий войдут специалисты лесного хозяйства, администраций округов, сотрудники МЧС, МВД и Росгвардии, а также Минсельхозпрода Подмосковья и других ведомств. Они проверят состояние автопарка, беспилотников, пожарного оборудования и инвентаря.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал следить за работой уборочной техники в Подмосковье. Он отметил, что сейчас в регионе продолжается реализация большой программы по ее закупке.

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