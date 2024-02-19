Подмосковье 19 февраля 2024, 22:26 Готовность строящейся школы вблизи деревни Сабурово в Красногорске оценили в 65% Источник фото: Валерия Ерофеева

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Строительство школы вблизи деревни Сабурово завершено на 65%. После окончания всех работ новое здание сможет принять 825 учеников.

По словам начальника строительного участка Алексея Табачкова, сейчас идут работы по устройству вентилируемого фасада здания, прокладке внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения.

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Рабочие уже приступили к черновой и чистовой отделке будущих классов.

Строительство школы проводится в рамках национального проекта «Образование».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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