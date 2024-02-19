19 февраля 2024, 22:26
Готовность строящейся школы вблизи деревни Сабурово в Красногорске оценили в 65%
Строительство школы вблизи деревни Сабурово завершено на 65%. После окончания всех работ новое здание сможет принять 825 учеников.
По словам начальника строительного участка Алексея Табачкова, сейчас идут работы по устройству вентилируемого фасада здания, прокладке внутренних и наружных сетей инженерно-технического обеспечения.
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Рабочие уже приступили к черновой и чистовой отделке будущих классов.
Строительство школы проводится в рамках национального проекта «Образование».
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
Красногорск
Школы
Ремонтные работы
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