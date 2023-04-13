Подмосковье 13 апреля 2023, 13:28 Готовность станции Ольгино для МЦД-4 в Балашихе превысила 50%

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Строительство станции Ольгино продолжается в Балашихе для запуска МЦД-4. Работы уже завершили на 50%.

Как рассказали в Минтрансе, на станции уже построили фундамент и завершили укладку покрытия южного вестибюля. Сейчас строители ведут работы на эскалаторах, устройству плит покрытия и кровли.

К запуску МЦД-4 там построят островную пассажирскую платформу, а также надземный конкорс, по которому можно перейти с улицы Молодого Ленинца на Носовихинское шоссе. Его площадь составит две тысячи квадратных метров.

Открытие станции улучшит транспортную доступность трех микрорайонов Балашихи и разгрузит станцию Железнодорожная.

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