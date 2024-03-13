Подмосковье 13 марта 2024, 17:05 Готовность спецтехники к пожароопасному сезону проверили в Воскресенске Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

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Смотр спецтехники прошел на территории лесопожарной станции «Хорлово» в Воскресенске. Глава округа Алексей Малкин проверил готовность оборудования к пожароопасному сезону.

«Сегодня в рамках проверки готовности к пожароопасному сезону 2024 года совместно со специалистами провели смотр техники, которая может быть привлечена к тушению лесных и других ландшафтных пожаров на территории городского округа Воскресенск», — рассказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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Участие в смотре приняли специалисты лесопожарной станции «Хорлово», учреждения «Благоустройство и озеленение», кооператива «Воскресенский», местного пожарно-спасательного гарнизона, муниципальной поисково-спасательной службы и полиции.

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

В этом году к мероприятиям по предупреждению и ликвидации природных пожаров в Воскресенске привлекут 518 человек и 152 машины. Все они прошли полную проверку готовности к работе в экстремальных условиях. Также на смотре «Мострансавто» представило технику для перевозки людей в безопасное место в случае чрезвычайных ситуаций.

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