Подмосковье 13 марта 2024, 09:53 Готовность спецтехники к пожароопасному сезону проверили в Шатуре Телеканал «360»

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Специальная комиссия проверила готовность Шатуры к предстоящему пожароопасному сезону. На смотре представили более 40 автомобилей: это снегоболотоходы, тракторы, квадроциклы, машины медицинской службы и полиции.

По опыту прошлых лет первые пожары в округе случаются в апреле и заканчиваются в октябре. В 2023 году в Шатуре произошло 25 возгораний, уничтоживших половину гектара леса.

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«Мы в четыре раза уже уменьшили количество пожаров по сравнению с 2022 годом. Хотелось бы, чтобы в 2024 году вообще отсутствовали пожары с такой техникой и с такой подготовкой», — сказал заместитель главы городского округа Шатура Владимир Широков.

Площадь лесов в округе более 136,5 тысячи гектаров. За сохранностью лесов следят девять видеокамер, расположенных на вышках сотовой связи. Благодаря им специалисты замечают даже малейший дым и высылают в нужный квадрат технику.

Также с лесными пожарами борются с помощью минерализованных полос. Их в этом году проложат более 500 километров. Они препятствуют распространению огня.

Профилактическая работа тоже дает свои результаты. Перед каждыми выходными жителей и гостей Шатуры встречает специальный патруль. Всем въезжающим волонтеры раздают памятки и напоминают о правилах поведения в одном из самых пожароопасных округов Подмосковья.

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