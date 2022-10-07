Готовность снегоуборочной техники проверили в Одинцове | 360°

Подмосковье 07 октября 2022, 16:37 Поделиться Telegram

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Viber Готовность снегоуборочной техники проверили в Одинцове

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Коммунальные службы Одинцова подготовили технику к зиме. Теперь тракторы, погрузчики и самосвалы ждут своего часа.

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Готовность Одинцова к зимнему сезону проверила местная администрация. Совсем скоро выпадет первый снег, и коммунальные службы оказались полностью к нему готовы. Так, округ обеспечили реагентами уже на 80%, а полностью запасы будут готовы к середине октября. Кроме того, службы в этом году получили 18 единиц новой техники, в числе которой два автобуса отечественного производства.

Глава округа Андрей Иванов отметил, что залог успешного прохождения зимнего сезона — это правильная координация между всеми объектами, в том числе торговыми, культурными и спортивными.

«Поэтому еще раз хотел на этом акцентировать внимание: считаю, что залог качественного содержания территории — это как раз грамотная координация и синхронизация всех участников, что называется, процесса», — отметил он.

Вывозить снег из округа будут четыре базы — в Одинцове, Кубинке, Ершове и Успенском. Следить за работой техники будут онлайн.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил высокий запрос жителей Подмосковья на благоустройство городов. Он особенно выделил актуальность преображения лесопарков.

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