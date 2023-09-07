Подмосковье 07 сентября 2023, 09:29 Готовность систем энергетики к Единому дню голосования проверили в Подмосковье РИА «Новости»

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Надежность работы объектов электроснабжения в период проведения Единого дня голосования проверили в Подмосковье. Специалисты оценили оборудование и отметили его полную исправность.

Как рассказали в Минэнергетики Подмосковья, выборы губернатора, а также Совета депутатов и Мособлдумы пройдут с 8 по 10 сентября. Все энергосетевое оборудование проверили на исправность, а некоторые участки обеспечили резервными источниками электроснабжения.

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«В период проведения выборов задействованы силы и средства ресурсоснабжающих организаций. В случае возникновения нештатных ситуаций будут приниматься незамедлительные меры по их локализации и восстановлению ресурсоснабжения, электроснабжения. К проведению избирательной компании субъекты энергетики готовы», — сказал глава министерства Алекандр Самарин.

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