29 февраля 2024, 15:47
Готовность школы в ЖК «Ярославский» в Мытищах достигла 69%
Возведение новой большой школы на 1650 мест продолжается в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Готовность объекта достигла 69%.
Строительство осуществляет застройщик «Лужнецкий квартал» в рамках инвестиционного соглашения. Площадь новой школы составит более 20 тысяч квадратных метров.
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Сейчас рабочие занимаются облицовкой фасада, монтируют инженерные системы и выполняют внутренние отделочные работы. На стройплощадке заняты 139 специалистов и 15 машин спецтехники.
В начале апреля доставят оборудование для школы. Летом благоустроят территорию вокруг здания. К 1 сентября современная школа откроет двери для учащихся. Администрация Мытищ ведет контроль за соблюдением сроков строительства.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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