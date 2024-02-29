Подмосковье 29 февраля 2024, 15:47 Готовность школы в ЖК «Ярославский» в Мытищах достигла 69% Медиасток.рф

Читать 360tv в

Возведение новой большой школы на 1650 мест продолжается в жилом комплексе «Ярославский» в Мытищах. Готовность объекта достигла 69%.

Строительство осуществляет застройщик «Лужнецкий квартал» в рамках инвестиционного соглашения. Площадь новой школы составит более 20 тысяч квадратных метров.

Реклама

Сейчас рабочие занимаются облицовкой фасада, монтируют инженерные системы и выполняют внутренние отделочные работы. На стройплощадке заняты 139 специалистов и 15 машин спецтехники.

В начале апреля доставят оборудование для школы. Летом благоустроят территорию вокруг здания. К 1 сентября современная школа откроет двери для учащихся. Администрация Мытищ ведет контроль за соблюдением сроков строительства.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье лидирует по строительству и обновлению школ.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».