Подмосковье 01 июня 2023, 09:53 Готовность школы в подмосковном ЖК «Новое Медведково» достигла 30% Группа компаний «Инград»

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Новую школу на 1735 мест продолжают строить в жилом комплексе «Новое Медведково» городского округа Мытищи. В Министерстве жилищной политики Подмосковья сообщили, что готовность объекта составляет 30%.

Работы выполняет Группа компаний «Инград» за счет внебюджетных источников финансирования. До конца года планируется закончить железобетонный каркас здания, кладку наружных и внутренних стен, заполнение оконных проемов и устройство кровли. После этого начнутся отделочные и фасадные работы.

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Крыло новой школы для младших классов будет состоять из трех этажей, а для среднего и старшего звена — из четырех. Общая площадь здания составит более 21 тысячи «квадратов».

«Новое Медведково» — один из крупнейших жилых кварталов в Подмосковье. Он расположен в северо-западной части Мытищ, в шести километрах от МКАД, рядом с Пироговским лесопарком и Клязьминским водохранилищем. Здесь уже построены 28 домов из 37 запланированных. На территории ЖК есть лингвистическая гимназия, детские сады. В планах девелопера строительство еще одного дошкольного учреждения на 260 мест.

Программа строительства жилья в Подмосковье должна балансировать с возведением новых школ и детских садов, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. По его словам, «это то, что важно для каждой семьи».