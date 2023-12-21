Подмосковье 21 декабря 2023, 13:49 Готовность школы в микрорайоне №5 в Дмитрове превысила 80% Ксения Борцова

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Робототехнику, IT-технологии и углубленную физику в новых классах с самым современным оборудованием начнут изучать в Дмитрове уже в начале следующего года. В микрорайоне № 5 строится новая школа с инженерным уклоном на 1100 мест. Это будет самое большое образовательное учреждение в городском округе.

Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова Ксения Борцова

В трехэтажном здании разместят спортивные и актовые залы, IT-кабинет, медицинский блок, просторную столовую и библиотеку с читальной комнатой. Для удобства школьников установят лифты. На территории школы будут детские игровые комплексы, учебно-опытная зона и большой спортивный стадион, который смогут посещать все жители муниципалитета.

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Сейчас строительство школы находится на стадии готовности 83%. На площадке трудятся 335 человек и 13 машин. В настоящее время проводятся отделочные и электромонтажные работы, а также завершается установка кровли.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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