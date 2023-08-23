Подмосковье 23 августа 2023, 12:51 Готовность школы для 550 учеников в Щелкове превысила 40% Минстрой МО

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Строительство школы на 550 мест продолжается в щелковском поселке Новый городок. На данный момент готовность объекта превышает 40%.

«На площадке задействованы 60 рабочих и три единицы техники. Монолитные работы по возведению здания завершены. Продолжается кладка наружных стен и внутренних перегородок, кровельные работы», — говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

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Отмечается, что достроить школу планируют к концу года. Согласно проекту, в здании разместятся учебные классы, лаборантские и мастерские, помещения для кружков, актовый и спортивные залы. Важной особенностью является то, что школу адаптируют под обучение детей с ограниченными возможностями.

Прилегающую территорию также благоустроят: там появится стадион, детские игровые и спортивные площадки, а также места для отдыха.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важной задачей перед началом учебного года является поддержка малообеспеченных и многодетных семей. Выплаты к 1 Сентября получили 100 тысяч детей.

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