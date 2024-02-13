Подмосковье 13 февраля 2024, 13:02 Готовность школы для 1,1 тысячи учеников в Павловской Слободе превысила 35% ООО «888»

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Строительство школы для 1,1 тысячи учеников продолжается в Павловской Слободе. На данный момент работы выполнили более чем на 35%.

На стройплощадке трудятся 80 рабочих и шесть машин. Сейчас на объекте приступили к возведению монолитных конструкций и строительству наружных стен.

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Согласно проекту, здание будет разделено на два функциональных блока: начальную школу — 400 мест, среднюю и основную — 700 мест. Новое образовательное учреждение планируют открыть 1 сентября 2024 года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал о новых образовательных учреждениях Подмосковья. По его словам, это требует серьезного подхода к укомплектованию новых учебных заведений и привлечению педагогов в образовательную систему.

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